Assembramenti e disagi nel parcheggio antistante il poliambulatorio dell’ATS di Piazza San Ponziano – di Nadia Pische

“Notevoli assembramenti” si sono potuti notare ieri mattina nel parcheggio antistante il poliambulatorio dell’ATS di Piazza San Ponziano, a Carbonia. Una cinquantina di persone “ammassate”, perché costrette dalla situazione delle norme anti Covid-19, pienamente ritenute importanti da tutti, in fila per prenotare una visita.

La stessa richiesta da parte degli utenti si registra anche in altre realtà sanitarie dove però l’organizzazione “dell’accoglienza”, pazienti ed accompagnatori, presenta un profilo decisamente più curato.

Appare poco idoneo, quello attualmente in atto, come “modello di organizzazione”, anche ad un profano che non si intende di coordinazione e pianificazione.

Come si possano lasciare utenti in piedi sotto un gazebo in attesa che venga fatto il triage, non è dato sapere… Come si possa pensare di andare avanti così, senza porre rimedio, ha veramente dell’incredibile…

In questi giorni di abbassamento delle temperature, si è rischiato di peggiorare la propria condizione fisico sanitaria per via delle interminabili file al freddo.

Con la bella stagione in arrivo, le condizioni non saranno certo più agevoli…

Lasciare utenti, spesso anziani, allo sbaraglio… appare decisamente una situazione da rivedere!

A paragone di ciò, si possono citare le realtà di supermercati o scuole, dove sembra “regnare” indisturbata “la presenza” di più persone contemporaneamente e per tempi assai più lunghi, che non desta minimamente scalpore.

La “preghiera” è che, quanto prima, chi di dovere, intervenga, per restituire dignità al malato e al suo accompagnatore, nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, senza però perdere di vista “gli esseri umani”!

Nadia Pische