Il Comitato Cittadino Porto Solky di Sant’Antioco ha inviato una nuova scheda per il Just Transition Fund

Il Comitato Cittadino Porto Solky di Sant’Antioco ha inviato una nuova scheda per il JTF, contenente proposte di interventi mirati al riassetto e la riqualificazione viaria del Sulcis, in funzione della mobilità sostenibile e del rilancio socio economico del territorio.

Lo sviluppo, la modernizzazione e la riconversione del sistema economico, sociale e territoriale non possono prescindere da un sistema viario efficiente, sicuro e che favorisca la mobilità sostenibile;

Le infrastrutture viarie rappresentano il principale, ed in alcuni contesti, l’unico sistema di collegamento che garantisce l’accessibilità intraprovinciale tra le attività insediative e produttive.

Considerato che la viabilità del Sulcis è in condizioni sempre più critiche a causa del sottodimensionamento e che i continui incidenti e gli elevati tempi di percorrenza continuano ad influenzare negativamente l’economia del territorio, ad oggi si denuncia la totale assenza di progetti e relativi finanziamenti.

Ricordiamo che il tratto della “SS 126” compreso tra lo svincolo per “SP 2” (Sirai) e Sant’Antioco è un percorso particolarmente trafficato, sia nel periodo invernale che in quello estivo, in quanto rappresenta l’unico itinerario principale di accesso sia per l’isola di Sant’Antioco ed il suo futuro Porto Polifunzionale, che per l’entroterra (Giba/Santadi/Narcao/Perdaxius/Nuxis) e le coste del basso Sulcis (Sant’Anna Arresi/Porto Pino/Masainas) da parte degli altri comuni della provincia.

Il Comitato Porto Solky ha proposto l’inserimento nel Piano territoriale per una transizione giusta (JTP) del Sulcis Iglesiente dei seguenti interventi puntuali:

attuazione, anche in parte, di quanto previsto nella scheda n° 8 “SP 75”, nella scheda n° 1 “SP 2” e nella scheda n° 2 “SS 126” del Piano Provinciale dei Trasporti e della Mobilità della provincia di Carbonia Iglesias (PTMP) approvato nel mese di maggio 2012;

reinserimento degli interventi ad oggi stralciati dalle “SS 195” e “SS 293”, ovvero nel tratto viario San Giovanni Suergiu – Giba – Nuxis;