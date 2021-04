Anche il comune di Buggerru partecipa al Just Transition Fund con due progetti di bonifica e riconversione a fini turistici di aree compromesse dalla lavorazione mineraria.

Il primo progetto contempla il completamento della bonifica delle aree prospicienti la Marina di Buggerru, con il riutilizzo delle volumetrie insediate della Laveria Malfidano e la riconversione della stessa in Hotel di lusso. La seconda proposta, consiste nella conversione in villaggio vacanze dell’ormai abbandonato Planu Sartu, con la trasformazione delle case dei minatori in mini appartamenti ecosostenibili, per le quali esiste un progetto pilota dell’Università di Cagliari.

Le schede, depositate lunedì scorso presso l’assessorato regionale dell’Industria, valutano le ricadute positive sul territorio, oltre che l’importante ed avviato aspetto della bonifica.