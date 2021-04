Il sindaco di Iglesias ha ordinato la chiusura temporanea di alcune scuole cittadine

Il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, con ordinanza n. 39 del 21.04.2021, tenuto conto dell’evolversi della situazione sanitaria, dopo le interlocuzioni con gli Istituti scolastici e con la Sanità territoriale, ha disposto la chiusura, in via precauzionale ed eccezionale, fino al 1° maggio, della Scuola Media sita in via Isonzo n. 1.

Inoltre, con ordinanza n. 41 del 22.04.2021, il Sindaco, per le stesse motivazioni, dispone la chiusura precauzionale ed eccezionale dal 22 aprile al 2 maggio della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria “G. Deledda”, plesso Regione Palmari, facenti parte dell’Istituto Comprensivo Pietro Allori.

Le ordinanze sono disponibili e consultabili nel sito internet istituzionale del comune di Iglesias.