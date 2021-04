Iniziativa di RUAS e ANPI Carbonia per il 25 aprile

La Rete Unitaria Antifascista Sulcis-Iglesiente (RUAS) e la sezione Anpi di Carbonia avrebbero voluto vivere la Festa della Liberazione con l’iniziativa “Ieri Partigian*, Oggi Antifascist*,” ideata da RUAS e realizzata dal 2017 a Carbonia.

La situazione sanitaria ha impedito la realizzazione dell’evento per questo 25 aprile. Per questo, domenica, RUAS e ANPI Carbonia realizzeranno un’iniziativa simbolica: porteranno un fiore per le strade e le piazze in ricordo dei/delle tanti/tante partigiani/e e degli/delle antifascisti/e dei nostri giorni.

A livello nazionale l’iniziativa è promossa dall’Anpi – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia.