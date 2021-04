Portoscuso: dopo i nuovi casi di Covid-19, il sindaco ha ordinato la chiusura cautelativa di due plessi scolastici

A Portoscuso, a seguito della ripresa della presenza del Covid-19, con 3 casi di positività comunicati da ATS Sardegna e, in attesa della notifica ufficiale per altri 3 casi, e la presenza di 20 persone in quarantena, il sindaco Giorgio Alimonda ha ordinato la chiusura cautelativa di 2 plessi scolastici (scuola dell’infanzia e scuole elementari via Nuoro) per 2 giorni, al fine di consentire i relativi tracciamenti e tamponi che Ats chiamerà ad eseguire.

«Ricordiamo che in caso di sintomi o dubbio – ha sottolineato Giorgio Alimonda – bisogna chiamare il proprio medico di base per attivare eventualmente il tampone antigenico presso il nostro Covid point comunale. Permangono le misure più restrittive in vigore previste per la zona ROSSA alle quali autonomamente ci dobbiamo attenere. Per contenere la diffusione del virus – ha concluso il sindaco di Portoscuso -, è necessario richiamare tutti i cittadini all adozione delle misure di igiene e preventive da adottare in tema di distanziamento, utilizzo della mascherina e lavaggio frequente della mani e superfici.»