E’ stato inaugurato questa mattina, a Iglesias, il nuovo ecocentro comunale di Monte Agruxiau, atteso da quasi 10 anni.

In questo nuovo ecocentro, con una superficie pavimentata di circa 900 m², sarà possibile conferire i propri rifiuti differenziati per tipologia allo stesso modo in cui avviene nell’altro ecocentro.

La struttura, seppure aperta a tutti i cittadini, è concepita per dare servizi alle frazioni ed evitare ai loro residenti l’andata all’ecocentro di corso Colombo.