Iglesias: riparte il servizio di trasporto scolastico e riaprono altre sei scuole

Il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, ha firmato una nuova ordinanza che dispone, dalla giornata di domani, mercoledì 12 maggio, la ripresa del servizio di trasporto scolastico cittadino e delle attività nelle seguenti scuole:

– Asilo Nido Comunale di Is Arruastas

– Babylandia Impresa Sociale

– Scuole Paritaria dell’Infanzia San Giuseppe Operaio

– Scuola dell’Infanzia Monteponi – Istituto Comprensivo “P. Allori”

– Scuola Secondaria di Primo Grado via Isonzo – Istituto Comprensivo “P. Allori”

– Istituzione Paritaria Scuole “Boccaccio”.

Gli attualmente positivi al Covid-19, tra i domiciliati nel comune di Iglesias, sono 106, con 4 pazienti ospedalizzati.

Oltre alle persone positive, altre 39 si trovano precauzionalmente in quarantena.

«Proseguiamo nel monitoraggio della situazione in città e nelle scuole cittadine, e nell’attività di tracciamento dei contatti – ha spiegato il sindaco, Mauro Usai – e dobbiamo registrare ancora una volta la totale assenza da parte di ATS. Una volta eseguite le necessarie verifiche, forniremo ulteriori aggiornamenti relativamente alle eventuali riaperture.»