Il Consiglio federale ha deciso: solo due retrocessioni dalla serie D all’Eccellenza regionale

La notizia era nell’aria da mesi ed ora è ufficiale: saranno solo due le retrocessioni dai gironi di serie D ai gironi di Eccellenza, che scaturiranno dalle ultime due classifiche al termine delle 34 giornate, senza ricorso ai play-out.

«Il Consiglio federale della FIGC riunitosi lo scorso 17 maggio, in deroga all’articolo 49 comma 1, lett. C che sancisce la retrocessione in Eccellenza delle ultime quattro squadre di ogni girone della Serie D, in via eccezionale, riguardo solo la stagione 2020/2021, ha deliberato che solo le ultime due classificate di ogni girone retrocederanno nei Campionati di Eccellenza.

Il Consiglio Federale ha così accolto la richiesta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti condividendone le motivazioni fondate sul ridotto numero di squadre che saranno promosse dai rispettivi Campionati di Eccellenza alla Serie D.»

La decisione è stata accolta, inevitabilmente, molto positivamente dalle tre squadre sarde ancora impegnate nella lotta per la salvezza: Latte Dolce, 33 punti; Arzachena (vittoriosa nel recupero di mercoledì con il Giugliano per 1 a 0), 32 punti e ancora due partite da recuperare; Torres, 27 punti.

Le altre tre squadre sarde, Muravera 42 punti e una partita da recuperare, Carbonia 41 e Lanusei 40, sono salve e ancora in corsa per i play-off promozione.

Domenica sono in programma due derby: Muravera-Carbonia (dirigerà Saverio Esposito di Ercolano, assistenti di linea Daljit Singh e Riccardo Persichini di Macerata) e Latte Dolce-Torres (dirigerà Emanuele Bracaccini di Macerata, assistenti di linea Umberto Galasso di Torino e Luca Merlino di Asti), l’Arzachena ospiterà la Nocerina (dirigerà Flavio Fantozzi di Civitavecchia, assistenti di linea Francesco Forgione di Gradisca d’Isonzo e Badreddine Mamouni di Tolmezzo), il Lanusei giocherà a Cassino (dirigerà Stefania Menicucci di Lanciano (Leandro Claps di Potenza e Nidaa Hader di Ravenna).

Le altre partite in programma per la tredicesima giornata di ritorno del girone G del campionato di serie D: Afragolese-Monterosi, Giugliano-Nola, Gladiator-Team Nuova Florida, Latina-Vis Artena e Savoia-Insieme Formia.