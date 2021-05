Romina Mura (Pd): «Il Governo proroghi il blocco dei licenziamenti, almeno per i settori in maggiore difficoltà»

La presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (deputata del Partito democratico), è intervenuta per rimarcare che in questa fase di transizione è necessario che il Consiglio dei ministri valuti con molta attenzione l’opportunità di prorogare il blocco dei licenziamenti, almeno per i settori in maggiore difficoltà.

«Non può essere ignorato il segnale che arriva dai dati Inps sulla perdita di 124.000 posizioni di lavoro nel settore privato – ha concluso Romina Mura -. Una proroga per settori più in crisi serve per tutelare i lavoratori ma anche per supportare la possibilità di rilancio di alcune imprese.»