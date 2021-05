L’ex assessore regionale della Programmazione, Raffaele Paci, ha iniziato a percorrere il Cammino Minerario di Santa Barbara

L’ex assessore regionale della Programmazione, Raffaele Paci, con il figlio Alessandro ha iniziato mercoledì mattina a percorrere il Cammino Minerario di Santa Barbara dopo aver ricevuto la timbratura della credenziale dalle monache del Monastero del Buon Cammino.

Il prof. Raffaele Paci, oggi componente del Comitato scientifico della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, ha espresso soddisfazione per i risultati finora raggiunti nella costruzione e organizzazione del Cammino Minerario di Santa Barbara che lui stesso si impegnò a sostenere nella fase più delicata della partenza del progetto.

Ancorché rimangano da risolvere diverse criticità per portare all’eccellenza l’infrastruttura e l’allestimento del Cammino Minerario di Santa Barbara, il prof. Raffaele Paci ha rilevato come i risultati finora raggiunti ed anche la partenza giornaliera di numerosi pellegrini con l’arrivo della “zona gialla”, dimostrino come il turismo lento possa contribuire alla transizione ecosostenibile del territorio.