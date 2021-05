Nuova manifestazione di protesta, questa mattina, davanti alla sede AREA di via Giovanni Maria Angioy, a Carbonia. Ad organizzarla sono stati alcuni consiglieri comunali di minoranza con alcune decine di cittadini, Motivo della protesta e della rivendicazione, ancora una volta, è la nomina di un dirigente in pianta stabile che sia in grado di organizzare il lavoro degli uffici e quindi di dare risposte alle migliaia di richieste che arrivano da Carbonia, dove il patrimonio AREA è ancora notevolissimo, e dall’intero territorio.

Durante la manifestazione, abbiamo intervistato Federico Fantinel, rappresentante del Partito democratico, nel Consiglio comunale di Carbonia.