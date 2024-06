Al via, a Carbonia, i lavori di digitalizzazione, informatizzazione e riqualificazione della sala polifunzionale di piazza Roma

Sono iniziati ieri i lavori di digitalizzazione, informatizzazione e riqualificazione della sala polifunzionale di piazza Roma. Sede preposta allo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, unitamente alla presentazione di convegni, conferenze stampa, dibattiti e, finanche, celebrazione di matrimoni.

«Gli interventi consistono nel rinnovo del sistema audio, video, dell’apparato microfonico, con la possibilità di effettuare una trasmissione accurata in diretta streaming delle sedute del Consiglio comunale e con un sistema di registrazione delle adunanze in un’ottica improntata all’ammodernamento e alla digitalizzazione, così come intrapreso dall’Amministrazione comunale in una serie di iniziative tecnologiche realizzate e in corso di realizzazione nel solco del processo di innovazione e transizione digitale che prosegue da circa due anni e mezzo. Il nuovo sistema di gestione integrato multimediale consentirà di controllare e gestire i lavori consiliari da un unico ambiente e di disporre della documentazione correlata in maniera più semplice ed immediata», ha spiegato l’assessora della Transizione digitale Katia Puddu.

«Il restyling della sala consiliare si inserisce nell’alveo dell’implementazione del sistema di innovazione digitale ed informatizzazione cui deve tendere il nostro Comune, così come enunciato nelle linee di mandato amministrativo – ha aggiunto il sindaco Pietro Morittu -. La digitalizzazione della sala consiliare costituisce un ulteriore step verso la giusta direzione di un Ente al passo con i tempi contrassegnati dalle nuove tecnologie.»

«La digitalizzazione avrà effetti positivi e cambierà radicalmente le modalità operative e di lavoro delle sedute del Consiglio comunale – ha sottolineato il presidente del Consiglio comunale Federico Fantinel -: gli interventi in fase di esecuzione sono una risposta alle tante richieste che abbiamo ricevuto per la diffusione costante dei consigli comunali in streaming. Oltre ai microfoni, saranno installate nuove videocamere ad alta risoluzione, un monitor di sala da 55 pollici e, soprattutto, un software per la gestione completa dei lavori dell’Aula compreso il voto elettronico e la trascrizione automatica delle sedute consiliari con resocontazione.»

In attesa del completamento dei lavori di informatizzazione, la prossima seduta del Consiglio comunale prevista per venerdì 28 giugno, alle ore 15.00, si svolgerà presso la sala Udienze dell’Ex Tribunale di via XVIII Dicembre.