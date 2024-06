“Estiamoinsieme 2024”: venerdì 28 giugno, al Museo dei Paleoambienti sulcitani, il ritorno di “Jurassic Camp” alla ricerca dei dinosauri

Un evento imperdibile per tanti appassionati del mondo giurassico. Ritorna “Jurassic Camp”, il vero campo-scuola giurassico, in cui i bambini e i ragazzi potranno vestire i panni del paleontologo e sperimentare il lavoro di scavo in un ambiente desertico. L’evento, in programma venerdì 28 g iugno, alle ore 18.30, al Museo dei Paleoambienti Sulcitani E.A. Martel sito nella Grande Miniera di Serbariu, si inserisce nell’ambito del cartellone di eventi “Estiamoinsieme 2024”. I partecipanti, organizzati in squadre di l avoro, dopo una breve fase teorica sul lavoro del paleontologo, si cimenteranno nell’attività di ricerca, scavo e documentazione di uno scheletro fossile di dinosauro ricostruito in dimensioni reali. L’attività è dedicata a bambini e ragazzi (età minima 6 anni). L’accoglienza dei partecipanti inizierà alle ore 18.00. Sono consaigliati abbigliamento comodo, pantaloni lunghi e scarpe chiuse. È gradita la prenotazione ai numeri di telefono 0781/1860812 – 340/2689043 o via mail all’indirizzo museicarbonia@gmail.com .