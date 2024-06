“CineSulky”, torna il cinema sotto le stelle all’Arena Fenicia di Sant’Antioco

Estate a Sant’Antioco è anche cinema sotto le stelle, proiezioni all’aperto cullati dal cielo stellato dell’Arena Fenicia di via Carducci. Torna “CineSulky”, la rassegna cinematografica giunta alla quinta edizione, curata dall’associazione antiochense il Calderone con il contributo del comune di Sant’Antioco. Otto proiezioni per altrettante date, dall’11 luglio al 29 agosto: una selezione che è un mix tra i grandi successi del cinema internazionale (Perfect Days; Povere Creature!; Io Capitano; Asteroid City di Wes Anderson) e alcune scelte made in Sardegna, come Fraìra, che vedrà la partecipazione alla serata del regista sardo Alberto Diana, e l’attesissimo Deu ci seu, un docufilm sulla vicenda appassionante dello spareggio tra Cagliari e Piacenza nel giugno del 1997, quando ventimila sardi partirono verso Napoli per sostenere la squadra allora guidata da Carlo Mazzone, che per non retrocedere in serie B aveva bisogno della vittoria. Anche a questo appuntamento saranno presenti i registi.

Le proiezioni si terranno alle 21.00, il biglietto intero ha il costo di 4,00 euro mentre quello ridotto dedicato ai giovani fino a 21 anni e ai tesserati ARCI e FICC 3,00 euro. Sarà inoltre possibile sottoscrivere l’abbonamento per l’intera rassegna cinematografica: intero 28,00 e ridotto 21,00 euro. I biglietti potranno essere acquistati in data di proiezione un’ora prima dell’inizio dello spettacolo presso la biglietteria dell’Arena Fenicia mentre gli abbonamenti saranno disponibili dal primo luglio presso la sede del Circolo in via Montegrappa 2/A, a Sant’Antioco, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 20.00; sabato dalle 10.00 alle 12.00.

«Anche quest’estate, ad arricchire ulteriormente il programma di eventi culturali estivi non mancherà l’ormai classico appuntamento della rassegna di cinema sotto le stelle CineSulky – commenta l’assessore della Cultura Luca Mereu -. Nell’esclusiva location dell’Arena Fenicia, nel cuore del Parco Archeologico di Sant’Antioco, non va persa l’opportunità di vivere l’esperienza della magia del grande cinema, caratterizzata da una scelta molto rappresentativa della recente produzione cinematografica che, siamo sicuri, non mancherà di emozionarci, intrattenerci e commuoverci. Auguriamo a tutti i cittadini e turisti, quindi, una buona visione e un buon divertimento.»