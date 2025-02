E’ tutto pronto, a Sant’Antioco, per la prima edizione della rassegna letteraria “Viaggiare attraverso le parole”

Tutto pronto per la prima edizione della rassegna letteraria “Viaggiare attraverso le parole”, organizzata dal Circolo ARCI Il Calderone grazie al contributo dell’Amministrazione Comunale di Sant’Antioco – Assessorato alla Cultura, e in collaborazione col MuseoDiffuso.exe – Centro Esperienze Creative, Arcat Sardegna e SBIS (Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis). L’iniziativa inoltre persegue obiettivi analoghi al progetto BibliotecaDiffusa – Percorsi per nuove generazioni, in corso di svolgimento.

«Da un’idea del Laboratorio di Lettura attivo presso la sede del Circolo – spiega il presidente de Il Calderone Francesco Corgiolu – l’obiettivo della rassegna è creare uno spazio di dialogo e confronto tra autori, lettori e appassionati di letteratura, offrendo al pubblico l’opportunità di approfondire temi e opere attraverso la voce diretta di protagonisti della scena culturale sarda e nazionale. “Viaggiare attraverso le parole” vuole diventare un appuntamento fisso per la comunità, un’occasione per scoprire nuove prospettive e alimentare la passione per la lettura.»

«La lettura è lo strumento che utilizziamo quando vogliamo esercitare un accesso consapevole alla cultura e all’informazione – commenta l’assessore della Cultura Luca Mereu – importante elemento di coesione e inclusione sociale perché capace di aggregare le persone e le comunità, all’insegna della letteratura, dell’arte e della cultura. Tra le attività principali di promozione alla lettura vi sono le rassegne letterarie, che come Amministrazione Comunale condividiamo da sempre con le associazioni cittadine e la biblioteca comunale: come “Viaggiare attraverso le parole”, in collaborazione con le associazioni Il Calderone e Arcat Sardegna, che permetterà di avvicinare alla lettura i lettori assidui e coloro che leggono un po’ meno, grazie alla presenza di importanti autori della scena sarda e nazionale. L’auspicio è che questa rassegna possa divenire, negli anni a venire, un appuntamento fisso della programmazione culturale “invernale” antiochense, per divenire un altro importante tassello della ricca e variegata offerta culturale della nostra cittadina.»

«E’ evidente che con il nostro impulso in qualità di Amministrazione comunale, e con la preziosissima collaborazione delle Associazioni culturali antiochensi, a Sant’Antioco si sta manifestando un vivo interesse verso la lettura e in più in generale verso il libro, inteso come strumento di conoscenza: si va dalle rassegne letterarie ai piccoli mercatini, cercando il più possibile di coinvolgere l’istituzione scolastica – ha detto il sindaco di Sant’Antioco, Ignazio Locci -. Le “fiere del libro”, in particolare, si pongono l’obiettivo del riciclo e di fare in modo che nulla vada perduto e che si promuova la diffusione della cultura e della conoscenza attraverso la lettura. Le rassegne, poi, sono un ottimo strumento che, oltre alle finalità propriamente legate alla cultura del libro, incoraggiano anche la socializzazione e l’aggregazione. Siamo certi che queste iniziative faranno da stimolo e cresceranno ulteriormente.»

“Viaggiare attraverso le parole” prevede un ciclo di incontri con scrittrici e scrittori del panorama culturale contemporaneo, come da seguente programma:

Sabato 1° marzo, Mia sorella è figlia unica di Cecilia Lavatore, Red Star Press

Sabato 15 marzo, Aria di Isabella Floris, La Zattera

Sabato 22 marzo, Bartolomeo Salazar. Il silenzio della peste di Stefano Obino, Camena Edizioni

Sabato 5 aprile, Un amore di contrabbando di Nicola Muscas, Mondadori

Venerdì 11 aprile, La statua nera di Nicola Mannai, Bookabook

Giovedì 17 aprile, Non mi giro dall’altra parte di Graziano Milia, Janus Editore

Sabato 26 aprile, Plumeria di Gennaio di Andrea Fanti e Simona Deiana, Messaggi Frontali

Sabato 10 maggio, Amare non basta di Vincenzo Cannova, Scritto Io

Venerdì 16 maggio, Mommotti di Luca Spissu e Mauro Fais, Amico Libro

Sabato 24 maggio, I bambini del treno di Luca Crippa e Maurizio Onnis, Libreria Pienogiorno

Sabato 31 maggio, I giorni del corvo di Eleonora Carta, Ischire

Sabato 7 giugno, Banditi e banditesse di Sardegna di Giulio Concu, Imago

Sabato 14 Giugno, Il primo giorno di scuola di Daniele Altieri, La Zattera

Sabato 21 giugno, Senza dirlo a nessuno di Giorgio Scianna, Einaudi

Sabato 5 luglio, Controstoria della Sardegna di Francesco Casula, Grafica del Parteolla

Sabato 12 luglio, Maetanna di Sandra Pisano, Ars Artium

Sabato 19 luglio, Apprendere dal passato, vivere il presente e prepararsi al futuro di Amadio Bianchi, Spazio Attivo

L’ingresso è libero e gratuito.

Gli incontri si terranno a Sant’Antioco, nei seguenti spazi:

– MuseoDiffuso.exe – Centro esperienze creative, Ex Montegranatico, piazza Padre Bruno Orrù

– Sala conferenze I Sufeti, Palazzo del Capitolo, Piazza De Gasperi 11

– Aula Consiliare, Piazzetta Efisio Piria

– Sala conferenze, Comando di Polizia Municipale, via Iglesias 3