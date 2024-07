Il presidente Federico Fantinel ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia per giovedì 18 luglio, in seduta straordinaria e pubblica, alle ore 15.00, prima convocazione, ed alle ore 16.00 in seconda convocazione.

Sono cinque i punti all’ordine del giorno:

1. Mozioni e ordini del giorno;

2. Approvazione aggiornamento Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il biennio 2024-2025;

3. Approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2024;

4. Variante al piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) 2024 – “PROGETTO SULKHY”.

5. Attuazione dell’intervento di interesse pubblico per la produzione di idrogeno rinnovabile – Approvazione.