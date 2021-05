Il sindaco di Carbonia, Paola Massidda, ha ordinato, da lunedì 17 maggio, la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado

Il sindaco di Carbonia, Paola Massidda, nella tarda serata di venerdì 14 maggio ha firmato l’0rdinanza n. 61 che dispone, essendo venute meno le ragioni che hanno determinato l’adozione dell’ordinanza n° 55 del 7.05.2021 e poiché i tracciamenti hanno permesso di evidenziare la cessazione

dell’emergenza non rendendosi più necessaria la chiusura in via precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado, dei trasporti scolastici e delle attività ludico-sportive-ricreative, la revoca dell’ordinanza n° 55 del 7-05-2021 e, da lunedì 17 maggio 2021:

1. la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado;

2. la ripresa del servizio di trasporto

3. la ripresa delle attività ludico-sportive-ricreative di gruppo.