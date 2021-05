Luca Pizzuto (Articolo Uno): «Il centrosinistra unica strada contro le destre»

«Accogliamo con enorme favore la proposta unitaria lanciata dal nuovo segretario cittadino del PD di Elmas, il quale ha espresso negli scorsi giorni l’esigenza di costruire un fronte progressista chiaro per le prossime elezioni comunali, senza incursioni di pezzi di destra che governano in Consiglio regionale.»

Lo scrive, in una nota, Luca Pizzuto, segretario regionale di Articolo Uno.

«”Articolo Uno”, in ogni elezione comunale, ha sempre cercato l’unità delle forze del centro sinistra e ha cercato sempre di contribuire alla nascita di un fronte progressista e antifascista contro le nuove destre populiste emergenti – aggiunge Luca Pizzuto -. Per questo siamo a disposizione di un progetto che possa riguardare Elmas ma che, coerentemente, debba riguardare la Regione Sardegna e ogni suo comune. In troppi luoghi, poli civici con esponenti di centro destra e di centro sinistra creano ambiguità sulle prospettive future.»

«Evidenziamo questo rischio ad Elmas, dove stiamo assistendo a strani “ammiccamenti” e sospetti riposizionamenti.

Bisogna mettere ordine nel quadro politico locale masese, come in quello regionale, perché non si può essere complici di questa maggioranza in Regione e di questa destra arrogante che, se dovesse vincere, manderebbe a gambe all’aria sia Elmas che l’intero Paese – conclude Luca Pizzuto -. Rispondiamo quindi fiduciosi all’appello del PD di Elmas nella speranza di poter ricostruire anche nel prossimo futuro quel fronte ampio e vincente che l’ha ben governata fino alla precedente amministrazione, che sia progressista, ambientalista ed inclusivo, orgogliosamente alternativo alla destra retrograda, fascista, sardista e leghista che si sta organizzando in una finta lista civica minestrone.»