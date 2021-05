Lunedì mattina, a Carbonia, conferenza stampa di Francesca Ticca, segreteria regionale della UIL

Lunedì 24 maggio, alle 11.00, in piazza Roma sotto la Torre Civica, a Carbonia, la segretaria regionale della UIL Francesca Ticca, terrà una conferenza stampa per fare il punto sulle vertenze territoriali e sulle possibili prospettive di sviluppo del Sulcis Iglesiente, nonché per delineare il ruolo della sua organizzazione nei processi economici (Just transition fund, Pnrr, etc…) in arrivo e in itinere.