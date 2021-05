Muravera-Carbonia vale il primato tra le squadre sarde nel girone G del campionato di serie D

Il derby Muravera-Carbonia, in programma questo pomeriggio al campo Comunale di Muravera (dirige Saverio Esposito di Ercolano, assistenti di linea Daljit Singh e Riccardo Persichini di Macerata, fischio d’inizio ore 16.00) vale il primato tra le squadre sarde nel girone G del campionato di serie D, giunto alla 13ª giornata di ritorno. Un primato prestigioso per la “sana rivalità” esistente tra le squadre che rappresentano la Sardegna nella IV serie nazionale, ma importante anche perché la vittoria di una delle due lascerebbe ancora aperta la speranza di arrivare a quel 5° posto, attualmente occupato dal Savoia con 4 punti di vantaggio sul Muravera e 5 sul Carbonia, che condurrà al termine della “regular season” all’ultimo posto disponibile sul treno che porta ai play-off per la promozione in LegaPro. Per entrambe le squadre sarebbe un risultato straordinario, sicuramente ancora di più per il Carbonia che all’inizio dello scorso autunno, sotto la guida del nuovo tecnico Marco Mariotti e del direttore sportivo Andrea Colombino, si presentò al via del campionato da matricola, dopo un’assenza durata trent’anni, e con l’obiettivo dichiarato della salvezza.

Le problematiche legate all’emergenza sanitaria hanno fortemente condizionato il regolare svolgimento del campionato, con contagi che hanno coinvolto il Muravera più del Carbonia, provocando il rinvio di numerose partite, ma alla fine entrambe sono riuscite a venirne fuori egregiamente, come emerge chiaramente dalla loro posizione in classifica.

Il derby del girone d’andata, disputato il 24 gennaio al campo Is Collus di Santadi, venne vinto dal Carbonia 2 a 0 con i goal di Roberto Cappai e Riccardo Cestaro. Per la squadra di Francesco Loi quella sconfitta maturò, quarta consecutiva dopo quelle subite con Latina, Vis Artena e Monterosi, nel periodo più difficile della stagione, preceduto da tre vittorie consecutive su Gladiator, Savoia e Afragolese (le ultime due esterne) e seguito e da quella sulla Nocerina.

Rispetto al derby del girone d’andata, nel Carbonia c’è la grande novità della presenza in panchina di David Suazo, subentrato dieci giorni fa al dimissionario Marco Mariotti, alla prima trasferta dopo il pari casalingo all’esordio nel derby con l’Arzachena.

Nel Muravera ci sono diversi ex, sia tra i calciatori sia tra i dirigenti, tra i protagonisti della straordinaria stagione 2019/2020 in Eccellenza culminata con la promozione in serie D e la conquista della Coppa Italia. Il difensore Gioele Zedda, il centrocampista Marcello Angheleddu (capitano di quel Carbonia) oggi non presente tra i convocati, l’attaccante Alessio Figos, il direttore sportivo Sebastian Puddu ed il dirigente Francesco Setzu (vicepresidente di quel Carbonia).

I convocati delle due squadre.

Muravera.

Portieri: Floris, Vandelli.

Difensori: Moi, Vignati, Legal, Visconti, Zedda, Loi, Cannella.

Centrocampisti: Cadau, Demartis, Geroni, Masia, Kadi, Kalifa, Lampis, Deiana.

Attaccanti: Figos, Nurchi, Virdis, Fangwa, Mereu, Minerba, Pinna.

Carbonia.

Portieri: Bigotti, Manis.

Difensori: Fredrich, Cestaro, Russu, Mastino, Salvaterra, Soumare, Piras.

Centrocampisti: Piredda, Tetteh, Stivaletta, Palombi, Isaia, Serra, Moro, Odianose.

Attaccanti: Cappai, Pischedda, Gjuci.

Giampaolo Cirronis