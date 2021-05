NESTLE’ assume oltre 1.000 diplomati e laureati in Italia. Il gruppo alimentare continua il piano di inserimenti fino al 2025

Nestlè, multinazionale leader mondiale nel settore alimentare, continua il piano di espansione firmato a novembre 2020 e che durerà fino al 2025, con il quale si impegna ad assumere oltre 1.000 persone presso gli stabilimenti in Italia e ad offrire oltre 1.000 stage. Sul sito dell’azienda sono già presenti diversi annunci di lavoro sia in Italia che all’estero, che riguardano: Commessi, i quali dovranno accogliere ed assistere la clientela, fornire informazioni sui prodotti presenti in assortimento e sulle promozioni, garantire la corretta esposizione dei prodotti sugli scaffali, controllare la merce in arrivo presso il magazzino, gestire la cassa e gli ordini di alcune categorie di prodotti, controllare gli stock e le date di scadenza dei prodotti presenti in magazzino e caricare le offerte e i prezzi nel sistema gestionale del negozio; Operatori Tecnici, che dovranno effettuare la pulizia degli impianti e delle macchine assegnate, monitorare la qualità del prodotto finito nel rispetto delle norme di produzione, collaborare ed effettuare in autonomia interventi di manutenzione preventiva, assicurare che gli standard di sicurezza siano mantenuti e migliorati sugli impianti in cui opera, registrare i dati da monitorare in produzione, segnalare con tempestività e spirito di collaborazione eventuali problematiche produttive; Specialisti in Boutique, che dovranno consigliare e guidare la clientela facendole vivere un’esperienza unica ed esclusiva in boutique, anticipare i desideri del cliente utilizzando sviluppata capacità di ascolto e forte empatia, acquisire nuove conoscenze sui prodotti e sul brand e guidare all’arte della degustazione del caffè; Specialisti in Controllo Aziendale e Reportistica, che dovranno supportare il team di marketing, monitorare e proporre la definizione delle priorità, analizzare i risultati aziendali effettivi con report confrontandoli con gli obiettivi e con i periodi precedenti, fornire dati e analisi di reporting tempestivi e di alta qualità. Il Gruppo ricerca persone con diploma o laurea, flessibilità, passione, energia, capacità analitiche e comunicative ed altro.

