Ieri i carabinieri di Nuxis hanno denunciato a piede libero due persone calabresi per truffa in concorso ai danni di un commerciante 60enne di Nuxis

Ieri i carabinieri di Nuxis hanno denunciato a piede libero due persone, un 44enne di Crotone ed una 21enne di Isola di Capo Rizzuto, perché indiziati di reato di truffa in concorso. I due, nel mese di aprile 2021, avevano pubblicato sul social network “Facebook” l’annuncio di vendita di un veicolo agricolo per la somma di euro 2.500 e, con artifizi e raggiri, si sono fatti versare mediante bonifico bancario, la caparra di euro 1.250,00, quale acconto per l’acquisto del manufatto, da un 60enne di Nuxis, commerciante, il quale solo successivamente è reso conto che, i due calabresi, una volta incassato l’anticipo, si erano resi irreperibili.