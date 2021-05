106! Rafaela Canneddu, la nonnina ultracentenaria di Carbonia, oggi ha compiuto 106 anni. Anche quest’anno – come avvenne un anno fa per il 105° – le restrizioni ed il divieto di assembramenti a causa del Covid-19, non hanno consentito di abbracciare ed omaggiare Rafaela Canneddu come negli anni precedenti, ma per i familiari è ugualmente una giornata dalle emozioni forti, anche perché, come si vede dalle fotografie allegate, conserva ancora una lucidità straordinaria per l’età.

Originaria di Mamoiada, Rafaela (Raphaela nel certificato di nascita) Canneddu, all’età di 25 anni, sposò il fonnese Michele Carta, operaio nelle miniere di Carbonia. Per ragioni di lavoro, pertanto, “Tzia Boelledda” si trasferì nella cittadina mineraria, dove insieme al marito investì i propri risparmi per aprire un’attività commerciale di successo nella produzione e distribuzione di bibite gassate in tutto il Sulcis Iglesiente.