Unione dei Comuni della “Marmilla”: possono ancora essere vaccinati i cittadini over 80

I cittadini ‘Over 80’ del territorio dell’Unione del Comuni della Marmilla che non si sono sottoposti alla vaccinazione anti-Covid, potranno ancora essere vaccinati

Lo ha comunicato l’Azienda per la Tutela della Salute in Sardegna, che ha precisato: «Prosegue la nostra campagna vaccinale con l’obiettivo di semplificare l’accesso ai pazienti ultraottantenni e raggiungere così tutti i cittadini over 80 che ancora non hanno effettuato la vaccinazione».

Tutti i cittadini nati fino al 1941 potranno aderire alla campagna di vaccinazione della Regione.

Antonio Caria