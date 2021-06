IMU 2021: a Carloforte l’acconto del 16 giugno 2021 si potrà versare senza sanzioni ed interessi fino al 30 settembre 2021

A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ed alle conseguenti difficoltà economiche manifestate da gran parte della cittadinanza, l’Amministrazione comunale di Carloforte, relativamente all’imposta municipale propria nuova IMU 2021, e in particolare alla scadenza del versamento della rata in acconto prevista per il prossimo 16 giugno, per andare incontro alle esigenze di tutti i contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, con deliberazione del Consiglio comunale dello scorso 1 giugno 2021, ha disposto la non applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamento dell’acconto della nuova IMU 2021 entro e non oltre il 30 settembre prossimo.

Per tutte le necessaria informazioni, i contribuenti potranno contattare l’Ufficio Tributi del Comune.