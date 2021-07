Al via domani, sabato 10 luglio, a Sant’Antioco, Sulky Jazz 2021, il Festival voluto dall’Amministrazione comunale antiochense ed organizzato con la collaborazione dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo. Si parte alle ore 21,30, con lo spettacolo Swing Deluxe nella spiaggia di Maladroxia.

Swing Deluxe, gruppo attivo dal 2004 nella scena Swing parigina, dal 2012 anima le serate di Lindy Hop della capitale francese. Gli Swing Deluxe si distinguono per l’originalità della propria sezione di solisti. I brani sono scritti e arrangiati per Violino, Tromba, Sassofono e Chitarra ottenendo un suono originale, ma sempre in connessione con la tradizione swing parigina di Django Reinhardt e Stephane Grapelli. Il repertorio alterna i grandi classici dello swing particolarmente in voga tra i ballerini di Lindy Hop e arrangiamenti e composizioni originali, per dare un tocco unico alle loro serate.