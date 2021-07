Alcuni abitanti di Is Perdas denunciano: «Ogni sera a Caput Acquas vengono accesi fuochi dove viene bruciato di tutto, si intervenga per porre fine a questo problema»

«Abitiamo a Is Perdas (Carbonia), ogni giorno, puntuali come un orologio, appena scende la notte, a Caput Acquas vengono accesi fuochi dove viene bruciato di tutto, il fumo nero e l’odore di plastica invade le nostre case, ci rende insopportabile respirare! Abbiamo più volte segnalato questo problema più volte, ma nessuno fa niente per impedire questo grave comportamento! Solo i vigili del fuoco che, scortati dai carabinieri, intervengono per spegnere il prima possibile il fuoco.»

La denuncia – documentata dalla foto allegata – ci è arrivata da alcuni cittadini residenti a Is Perdas.