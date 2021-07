Avviso Fermenti in Comune: il comune di Gonnesa si aggiudica 60.000 euro con il progetto GIGANTI

Quasi 500 piccoli Comuni hanno partecipato all’Avviso pubblico ‘Fermenti in Comune’, proposto dall’Anci, presentando un progetto legato ad un settore fondamentale, quello delle politiche giovanili, che ha un forte impatto sui territori.

Il progetto del comune di Gonnesa, che ha ottenuto un finanziamento di 60.000,00 euro, è una delle 35 attività vincitrici a livello nazionale.

«Abbiamo scritto una progettualità molto legata al nostro territorio e al suo sviluppo – commenta Hansel Cabiddu, sindaco di Gonnesa – finalizzata a rafforzare il tessuto sociale grazie al coinvolgimento dei giovani.»

Il progetto “GIGANTI” intende offrire ai giovani l’opportunità di partecipare attivamente ad un processo collettivo di valorizzazione ambientale e territoriale.

In questa ottica, la finalità generale del progetto è quella di coinvolgere i giovani nella definizione, pianificazione e realizzazione di un progetto innovativo di valorizzazione, incentrato su due obiettivi specifici principali:

1. innovazione del processo di comunicazione e coinvolgimento attivo di residenti e turisti nella valorizzazione, la tutela e lo sviluppo dell’Ambiente e del Territorio (Linea verde);

2. innovazione nel processo di individuazione, riuso e riqualificazione di Spazi stabili per la socialità giovanile, sia come risorse per la realizzazione del presente progetto sia per sostenere le azioni e la partecipazione della comunità anche dopo la sua conclusione (Linea bianca).

Già la prossima settimana, insieme ai partner del progetto, saranno messe in cantiere le prime attività, partendo proprio dal coinvolgimento dei giovani.