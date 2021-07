Corrado Confalone è stato confermato Presidente del Rotary Club di Carbonia per l’anno rotariano 2021/2022

Sabato 3 luglio, presso il Tanit Ristorante, il Rotary Club di Carbonia, presenti i soci con consorti ed amici, si è riunito per condividere la cerimonia annuale del “Passaggio della Campana” che istituzionalmente avviene tra un Presidente e l’altro.

Il Presidente uscente è il dottore commercialista Corrado Confalone che è succeduto a se stesso, in quanto Egli è stato confermato Presidente del Rotary Club di Carbonia anche per

l’anno rotariano 2021/2022.