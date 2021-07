Sono 209 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Sardegna, su 2.187 test eseguiti (9,56%), nessun decesso

Sono 209 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Sardegna, su 2.187 test eseguiti (9,56%). Salgono a 60.315 i casi di positività dall’inizio dell’emergenza. In totale sono stati eseguiti 1.474.839 tamponi.

Non si registrano nuovi decessi (1.497 in totale). I ricoveri ospedalieri sono 64 pazienti in area medica (+11 rispetto al report precedente) e 10 in terapia intensiva.

Attualmente in Sardegna sono 3.416 le persone in isolamento domiciliare.