Bingo Bongo e le bolle di sapone fanno tappa a Iglesias, in Piazza Sella, il 19 agosto

Seconda tappa nel sud Sardegna, a Iglesias, per la Compagnia Teatrale dei Barbaricirdicoli. Dopo lo spettacolo itinerante, del 13 agosto scorso, con “Giarrettiere e Tacchi a Spilla” arriva il 19 agosto alle 20,30 in piazza Sella “Bingo Bongo e la partita di bolle di sapone”, spettacolo comico e di bolle di sapone con la regia di Tino Belloni e gli attori Roberto Piredda, Mattea Cherubini e Maddalena Solinas. «Attraverso la valorizzazione di uno tra i giochi più belli al mondo quale la creazione delle bolle di sapone – spiega Tino Belloni -, proponiamo agli spettatori l’esperienza stupefacente di una rappresentazione in cui la fantasia e la creatività sono il motore di una perfetta macchina teatrale il cui tema di fondo è la spettacolarità e la poesia della leggerezza. Uno spettacolo anche interattivo, con il coinvolgimento diretto degli spettatori nella gara e in alcuni giochi di bolle.»

L’appuntamento si inserisce nel fitto calendario estivo di eventi organizzato dalla Compagnia teatrale di Ottana I Barbariciridoli in collaborazione con le amministrazioni comunali. Oltre ai quattro festival teatrali di Sennariolo, Montresta e Borore e Ottana, il gruppo si è esibito e si esibirà ancora per tutto il mese di agosto e settembre in numerose piazze dal nord al sud dell’isola. La sua attività è improntata principalmente sul filone dell’intrattenimento comico ma non mancano anche le rappresentazioni che veicolano importanti messaggi sociali.