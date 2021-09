Grande successo, ieri a Iglesias, per l’iniziativa di Legambiente “Spiagge e fondali puliti”

E’ stata una grande giornata di educazione ambientale quella di ieri per il comune di Iglesias, nell’ambito dell’iniziativa di Legambiente “Spiagge e fondali puliti”, che in poche ore ha consentito il recupero di oltre 200 kg di rifiuti e al contempo, di dare un importante contributo per la sensibilizzazione, il rispetto e la tutela dell’ambiente.

Hanno partecipato l’Amministrazione comunale, il servizio Ambiente del comune di Iglesias, Legambiente Cagliari, Protezione Civile – Soccorso Iglesias e altre associazioni che hanno voluto dare il loro contributo nelle spiagge di Masua, comprese tra Porto Corallo e Bega e sa Canna (oltre un centinaio di partecipanti).

Nel perimetro interessato dall’iniziativa, sono state recuperate diverse tipologie di rifiuti come vetro, ferro, alluminio, ceramica, legno e in particolare plastica.