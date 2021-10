INPS: concorso pubblico per 1.858 consulenti. Scadenza presentazione domande: 2 novembre 2021

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il concorso pubblico per l’assunzione di 1.858 consulenti per la protezione sociale indetto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), i quali svolgeranno attività di consulenza in ambito assistenziale e previdenziale e che saranno inseriti negli uffici INPS presenti in tutta Italia. I candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, godimento dei diritti politici e civili, posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari, idoneità fisica all’impiego, non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego pubblico, non aver riportato condanne penali, etc. Il concorso si svolgerà tramite due prove scritte, che consisteranno in una serie di quesiti a risposta multipla vertenti su diverse materie: bilancio e contabilità, diritto amministrativo e costituzionale, diritto del lavoro, scienza delle finanze, economia del lavoro, elementi di economia politica, diritto civile e altre ed una prova orale, che verterà sulle materie oggetto delle prove scritte oltre ad una prova di inglese e una di informatica. Nel caso in cui arrivi un numero di domande di partecipazione superiore a quello previsto, l’Istituto effettuerà una prova preselettiva, che consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla vertenti su argomenti di logica, di cultura generale e psicoattitudinali, sulla conoscenza della lingua inglese e sulle conoscenze informatiche. Nella domanda i candidati devono indicare il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita; l’indirizzo di residenza e quello di posta elettronica; il possesso della cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici, di essere in regola nei riguardi degli obblighi militari etc. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il giorno 2 novembre 2021. Per scaricare il bando completo…

L’articolo completo è consultabile nel sito: http://diariolavoro.com/inps.html .