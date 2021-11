Il Villasimius ha vinto l’anticipo di Villamassargia, domenica il Selargius cercherà di fermare la marcia fin qui immacolata della Monteponi

Dopo il rinvio di quattro partite determinato dal maltempo, il campionato di Promozione torna con le partite della nona giornata del girone di andata. Oggi si è giocato l’anticipo tra Villamassargia e Villasimius che ha registrato la vittoria della squadra di Antonio Prastaro per 3 a 1, con goal di Baraye, Pili e Chessa per il Villasimius e di Corona per il Villamassargia.

Il Selargius cercherà di fermare la marcia, fin qui immacolata, della capolista Monteponi. Il programma propone inoltre le partite Cortoghiana-Atletico Cagliari, Gonnosfanadiga-Fermassenti, Orrolese-La Palma Monte Urpinu, Pro Sigma-Atletico Narcao e Quartu 2000-Andromeda.