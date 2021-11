Al via, a Iglesias, il programma LavoRAS

Al via, nel comune di Iglesias, il programma LavoRAS, progetto elaborato dalla Regione Autonoma della Sardegna come misura di sostegno al mercato del lavoro ed alle politiche attive per l’impiego.

Nel comune di Iglesias, al programma, finanziato dalla Regione Sardegna per un importo di 646.127,00 euro, parteciperanno 42 persone, per una durata di 8 mesi e per 20 ore settimanali.

Nel dettaglio:

– 8 muratori

– 4 elettricisti

– 2 idraulici

– 1 giardiniere

– 9 impiegati tecnici

– 5 impiegati amministrativi

– 4 impiegati d’ordine

– 9 operai generici.

I partecipanti al programma LavoRAS, sono stati selezionati per mezzo di una graduatoria elaborata dall’ASPAL (Agenzia Sarda per le Politiche Attive per il Lavoro).

Successivamente, le persone idonee sono state individuate attraverso un colloquio che ne ha valutato le competenze e le capacità.

Si occuperanno dei progetti di riqualificazione urbana in diverse zone della città e delle frazioni, delle manutenzioni e dell’implementazione dell’azione amministrativa.

«Grazie al programma LavoRAS – ha messo in evidenza il sindaco Mauro Usai – 42 persone potranno partecipare ad un progetto di sostegno e potranno fornire un contributo di grande importanza ai lavori di riqualificazione in Città.

I partecipanti a LavoRAS si aggiungono ai lavoratori dei due cantieri di forestazione, al cantiere che vede impiegati gli ex lavoratori dell’area industriale di Portovesme ed ai progetti curati dai beneficiari del reddito di cittadinanza.

A tutti loro un ringraziamento per l’impegno e per la professionalità che dimostrano ogni giorno.»