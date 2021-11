Serie D: l’Arzachena ha espugnato il campo del Muravera per 3 a 1, nel recupero della 9ª giornata. La Torres, impostasi 3 a 2 ad Artena, accede agli ottavi di Coppa Italia

L’Arzachena ha espugnato il campo del Muravera per 3 a 1, nel recupero della nona giornata di andata del girone G del campionato di serie D.

La Torres s’è imposta sul campo della Vis Artena nella partita unica valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia, per 3 a 2.

Castiadas e Ossese sono le finaliste della Coppa Italia di Eccellenza regionale. Si sono qualificate eliminando rispettivamente il Guspini ai calci di rigore (al termine di 90′ regolamentari ha capovolto lo 0 a 1 subito in casa) ed il Taloro per il goal in più realizzato in trasferta, avendo perso 3 a 2 ieri in trasferta dopo aver vinto 2 a 1 all’andata in casa.