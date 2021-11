Carbonia 2: dalle 11.30 di stamane sedici abitazioni di due vie sono prive di energia elettrica

Emergenza per sedici abitazioni di due vie del quartiere Carbonia 2, a Carbonia, prive di energia elettrica dalle 11.30 di questa mattina. Un guasto verificatosi in una cabina primaria ha provocato alcune brevi interruzioni in varie zone della città, anche nel quartiere Carbonia 2, ma dopo alcuni minuti i problemi sono stati superati ovunque, tranne che nella via delle Camelie e nella via dei Narcisi. Sono sedici le abitazioni rimaste senza energia elettrica per altrettante famiglie. Pesanti, come si può ben capire, i disagi, soprattutto per le tante persone anziane che abitano nel quartiere. E’ stato chiesto l’intervento dell’Enel ma fino alle 18.30 tutti i solleciti non hanno trovato risposta.