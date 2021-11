Efisio Paulis è il nuovo segretario territoriale del Sulcis Iglesiente dei bancari Cisl

Efisio Paulis, 42 anni, è il nuovo segretario generale dei lavoratori bancari, assicurativi ed esattoriali del Sulcis Iglesiente. E’ stato eletto venerdì scorso durante il congresso provinciale della First-Cisl che ha anche designato gli altri due componenti della segreteria: Carla Carbini ed Andrea Sanna, come Efisio Paulis dipendenti del Banco di Sardegna.

Il II Congresso Territoriale dei lavoratori del settore credito ha messo al centro della discussione le problematiche del Sulcis e le loro ricadute sul sistema economico locale e sulla situazione occupazionale di bancari , assicurativi ed esattoriali. Nella relazione del segretario uscente, Rosi Ulargiu, sono state evidenziate tutte le iniziative locali e regionali che hanno portato ad una costante difesa dei lavoratori del settore credito e anche dei posti di lavoro, in un contesto che si è mostrato quanto mai complesso a causa delle ristrutturazioni in corso, del cambiamento dei modelli di affari adottati dalle aziende e, non ultimo, per il grande danno portato dal lungo periodo in cui lock down più o meno duri si sono susseguiti azzoppando gravemente l’economia, le aziende e le famiglie. Rosi Ulargiu si è anche soffermata sulla grande attenzione della First Cisl del Sulcis nei confronti della crisi economica e sociale che ha colpito il territorio. Sono state condotte autentiche battaglie sindacali in difesa dei posti di lavoro e delle sedi aziendali messi in forte pericolo di riduzione e chiusura. I delegati hanno indicato nella difesa di lavoro e occupazione la priorità politico-sindacale dell’impegno della First Cisl.