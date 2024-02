Banca Intesa assume 200 diplomati e laureati. Il gruppo è alla ricerca di nuovo personale per le 5.360 filiali in Italia

Intesa Sanpaolo, gruppo bancario leader in Italia grazie ad una rete nazionale di circa 5.360 filiali e 14,6 milioni di clienti e che contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese, assumerà 200 diplomati e laureati, i quali dovranno svolgere diverse mansioni. Le figure ricercate riguardano Addetti Direzione Centrale Immobili e Logistica, i quali dovranno verificare gli interventi manutentivi ordinari e straordinari dell’impiantistica elettrica, assistere alle attività di certificazione e alle verifiche periodiche previste dalle normative vigenti, supervisionare gli impianti anche attraverso specifici software dedicati, gestire rapporti con enti autorizzativi, attuare e validare gli standard progettuali, qualitativi e realizzativi degli interventi di natura impiantistica; Esperti Tecnologia Dati Junior, che dovranno gestire la relazione con altri membri del team interno ed esterno di sviluppo, collaborare alle fasi di test, identificare le criticità e gestirne i rischi, progettare e sviluppare basi dati e collaborare con il project manager per la definizione dello stato avanzamento lavori; Analisti Funzionali Sistemi di Governo, che dovranno individuare nuove soluzioni e nuovi processi che mutuino l’esigenza del cliente, redigere il documento di analisi funzionale in conformità con i requisiti espressi, verificare e garantire la correttezza funzionale dei processi e delle soluzioni IT aziendali, supportare il responsabile di riferimento nelle varie fasi del ciclo di vita del software, redigere il documento di analisi funzionale in conformità con i requisiti espressi; Specialisti Analisi e Gestione Dati e Reporting, che dovranno analizzare i principali fenomeni nell’andamento dei dati gestionali, contribuire al disegno delle evoluzioni progettuali su strumenti e dati per il controllo di gestione, avere forte interazione con le strutture di presidio tecnico degli ambiti di competenza, disegnare, progettare e sviluppare reporting manageriale digitalizzato attraverso l’utilizzo di strumenti di business intelligence.

