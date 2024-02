102 cittadini sono stati testati per il diabete, a San Giovanni Suergiu, in una giornata di prevenzione e solidarietà

Il Lions Club di Carbonia, in collaborazione con l’associazione Auser di San Giovanni Suergiu, ha organizzato domenica 4 febbraio 2024 una giornata di screening gratuito per il diabete, nell’ambito del progetto nazionale “100 Piazza per battere il Diabete”. L’iniziativa ha avuto il patrocinio del comune di San Giovanni Suergiu. L’obiettivo era di sensibilizzare la popolazione sulle cause, i sintomi e le cure di questa malattia cronica che colpisce oltre 3 milioni di italiani.

In base ai dati raccolti, i medici hanno stimato il rischio di sviluppare il diabete nei prossimi 10 anni per i partecipanti allo screening. 102 cittadini hanno approfittato dell’occasione per misurare la loro glicemia e ricevere consigli utili su come prevenire e gestire il diabete.

Il presidente del Lions Club di Carbonia ha ringraziato tutti i partecipanti e ha annunciato che il servizio sarà ripetuto in altri Comuni del Sulcis nei prossimi mesi.