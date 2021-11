Lunedì 22 novembre riapre l’hub vaccinale di via Mascagni, a San Giovanni Suergiu

Da lunedì 22 novembre sarà di nuovo operativo il centro vaccinale di San Giovanni Suergiu, presso la palestra comunale di via Mascagni.

Dopo un mese di pausa forzata delle attività sanitarie a causa di alcuni lavori di messa in sicurezza dei locali da parte del comune di San Giovanni Suergiu, la ASL riprende l’inoculazione della terza dose del vaccino anticovid e dell’antinfluenzale.

L’hub di San Giovanni Suergiu, assieme a quello di Iglesias, da lunedì 22 novembre andrà a soddisfare la richiesta di vaccinazioni per tutto il territorio del Sulcis. Entro la prima settimana di dicembre dovrebbe riaprire anche l’hub vaccinale di Carbonia, nella nuova sede in fase di allestimento nella palestra di via Puglie.