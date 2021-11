Sant’Anna Arresi darà l’estremo saluto domani mattina ad Antonio Cinus, il pensionato 81enne morto ieri, travolto dal torrente in piena, a Is Cinus

Sant’Anna Arresi darà l’estremo saluto domani mattina ad Antonio Cinus, il pensionato 81enne morto ieri, travolto dal torrente in piena, in località Is Cinus. La cerimonia funebre si terrà nella chiesa della Parrocchia Sant’Anna, alle 10.30, ad officiarla dovrebbe essere il parroco don Pietro Piras. Domani, nel giorno della cerimonia funebre, a Sant’Anna Arresi sarà lutto cittadino.

Dopo la drammatica giornata di ieri, nel corso della quale è maturata la tragedia, le condizioni meteo anche oggi sono rimaste critiche e preoccupa la nuova allerta meteo di colore arancione per rischio idrogeologico e di colore giallo per rischio idraulico annunciata dal Centro funzionale decentrato della Protezione civile fino alla mezzanotte di domani.

La situazione di emergenza sta creando disagi in tutto il Sud Sardegna e ha mobilitato a tempo pieno Vigili del fuoco, Protezione civile, Carabinieri, Polizia e tanti volontari.