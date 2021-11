Il presepe dell’associazione Sardinian Events alla XXVI Mostra Internazionale d’Arte Presepiale, il ringraziamento di don Antonio Mura, parroco della comunità cristiana di Portoscuso

Il brano del Vangelo di Luca 2 è un riferimento fondamentale (v. anche Mt 2) da cui la tradizione cristiana ha cercato fin dai primi secoli di rappresentare la natività nella forma del Presepe. Il primo Presepe vivente risale al 1223 ad opera di San Francesco d’Assisi nel borgo di Greccio. San Francesco desiderava, in questo modo, coinvolgere la gente nella rappresentazione del Presepe per ripresentare e rendere contemporanea la scena della natività narrata nei Vangeli di Matteo e Luca. Ecco, il Presepe ripresenta la scena evangelica della natività, rappresentandola attraverso le forme culturali del contesto in cui viene allestito.

Il Presepe vive sempre di due orizzonti: la scena della natività come i Vangeli la presentano e le forme storiche nelle quali il Presepe è realizzato. In questo modo ogni presepe ci fa incontrare il modo di Dio di amare la storia di ogni persona, in ogni tempo e allo stesso tempo permette di evidenziare l’amore di un popolo per la propria storia, per la propria cultura, per le proprie tradizioni e per le proprie espressioni religiose.

Attraverso l’impegno appassionato e competente dell’Associazione Culturale Sardinian Events, Portoscuso è presente nel contesto alla XXVI Mostra Internazionale d’Arte Presepiale, a seguito dell’invito della Pro Loco di Giffoni Valle Piana. L’ Associazione Culturale Sardinian Events si è grandemente impegnata a realizzare e presentare un presepe artistico che ha il pregio di affondare le sue radici nel Vangelo e nella autentica e significativa storia di Portoscuso.

Un sentito ringraziamento per l’evento della XXVI Mostra Internazionale d’Arte Presepiale e per l’impegno dell’Associazione Culturale Sardinian Events.

Don Antonio Mura

Parroco della comunità cristiana di Portoscuso nelle Parrocchie “Vergine d’Itria” e “San Giovanni Battista”