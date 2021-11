Si è concluso il XXII Corso di formazione per vigili volontari, destinati alla prossima apertura del distaccamento volontario di Carloforte – Isola di San Pietro

Si è concluso nel Comando vigili del fuoco di Cagliari il XXII Corso di formazione per vigili volontari, destinati alla prossima apertura del distaccamento volontario di Carloforte – Isola di San Pietro.

coordinato dal dirigente ing. Antonio Giordano e direttore del corso Ispettore antincendi esperto Marco Cocco.

La formazione, iniziata il 3 settembre, si è sviluppata in varie fasi, illustrazione della struttura e organizzazione del dipartimento dei vigili del fuoco come organo integrato nel ministero dell’Interno, passando poi alla presentazione del Comando e delle strutture periferiche dell’amministrazione dei vigili del fuoco.

Hanno fatto seguito le lezioni sulle nozioni di base per lo svolgimento del lavoro dei vigili del fuoco con indicazioni sulla Chimica e fisica dell’incendio, idraulica, sostanze pericolose, polizia giudiziaria, prevenzione incendi, attrezzature di soccorso e D.P.I. (dispositivi di protezione individuale).

La formazione professionale si è quindi articolata seguendo gli argomenti previsti dalle disposizioni specifiche ed in particolare con addestramento specifico per: estintori – materiali per la formazione delle condotte antincendio; apparecchiature per la formazione di schiuma; gruppo di soccorso idrico – motoventilatori – scale portatili – Scala aerea, chiudendo con la parte relativa ai dispositivi di protezione individuale.

A conclusione del periodo formativo, sono risultati idonei 11 vigili del fuoco volontari.