Carbonia: i consiglieri comunali di minoranza di Articolo Uno e M5S hanno presentato quattro mozioni e un’interrogazione

I consiglieri della coalizione di minoranza composta dai rappresentanti di Articolo Uno e Movimento 5 stelle hanno depositato al protocollo del comune di Carbonia quattro mozioni e un’interrogazione, che verranno presentate e discusse al primo Consiglio comunale utile. Le mozioni riguardano i temi della sanità, dell’ambiente, della partecipazione, del settore agroalimentare e turistico.

«Con la mozione sulla sanità – si legge in una nota – chiediamo la convocazione di un Consiglio comunale aperto alla presenza del presidente della Regione Christian Solinas e dell’assessore della Sanità Mario Nieddu, perché si discuta urgentemente della situazione disastrosa della sanità nel nostro territorio e nel nostro comune, dell’assenza dell’hub vaccinale e della necessità che, in caso di eventuali processi dovuti a carenze o negligenze da parte della struttura sanitaria, il nostro Comune si costituisca parte civile a tutela degli utenti.»

La mozione sull’ambiente chiede all’Amministrazione comunale di partecipare al bando del MITE, perché la città si doti di un eco-compattatore per la raccolta delle bottiglie di plastica.

La mozione sulla partecipazione chiede l’impegno per la modifica dello Statuto comunale, propedeutica all’approvazione del nuovo regolamento per l’attivazione della nuova Commissione sulle pari opportunità, che sia aperta a tutti i soggetti potenziali oggetto di discriminazione, al fine di rimuovere tutti gli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti di donne, disabili, bambini, anziani, stranieri e della comunità LGBT.

La mozione sul settore agroalimentare chiede che la Giunta ed il Sindaco si impegnino ad istituire una DeCo, un marchio di riconoscibilità per i prodotti agroalimentari (e non solo) del nostro territorio.

I consiglieri di Articolo Uno e Movimento 5 Stelle, infine, hanno preparato un’interrogazione «in merito all’affissione di un manifesto anonimo recante notizie false sui casi di coronavirus che riteniamo offensivo per tutte le vittime della pandemia. Questi atti rappresentano lo spirito con il quale la nostra coalizione si presenta nel dibattito consiliare: una opposizione propositiva e attenta ai temi importanti per la crescita della nostra città e del territorio».

«Allo stesso tempo saremo una forza di opposizione ferma e decisa, aperta a discutere sui temi che riteniamo condivisibili ma indisponibile a diventare la ruota di scorta della maggioranza qualora si dovessero palesare problemi al suo interno, come intravisto in questi ultimi giorni – concludono i consiglieri di Articolo Uno e M5S – . Il sindaco di Roma, città ben più complessa della nostra, per comporre la giunta, ha impiegato quasi la metà dei giorni di quelli impiegati dal sindaco di Carbonia: si sono iniziate a manifestare quelle profonde divergenze politiche all’interno della maggioranza che noi avevamo già evidenziato da tempo e che sono state il motivo per il quale abbiamo deciso di percorrere strade alternative. Auguriamo alla giunta il miglior lavoro possibile per la città, e proprio perché vogliamo lavorare allo stesso fine, faremo un’opposizione costruttiva, ma che non farà sconti di alcun tipo, laddove l’azione politica non perseguisse l’interesse collettivo.»