11 November, 2025
Partiti politici

La consigliera comunale di Iglesias Gianna Concu ha aderito al Partito Sardo d’Azione

La consigliera comunale di Iglesias Gianna Concu ha aderito al Partito Sardo d’Azione. L’adesione verrà annunciata sabato 15 novembre, alle ore 10.30, presso la sala riunioni del ristorante Oasis da Antonello, in via Fadda civico 6 (Fianco Lidl), a Iglesias, nel corso di una conferenza stampa, alla quale parteciperà il segretario nazionale del Partito, Christian Solinas. Interverranno: Riccardo Aru, segretario cittadino del partito; Gianna Concu, consigliera comunale del comune di Iglesias; Christian Solinas, segretario nazionale del PSd’Az. Nel corso dell’incontro, saranno proiettati alcuni docufilm sulla storia e sul ruolo del Partito Sardo d’Azione nell’evoluzione della coscienza collettiva della Nazione Sarda.

