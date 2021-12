Filctem CGIL – Femca CISL: «Sulla RWM, bene l’interesse dei partiti, ora ci vogliono i fatti»

«Apprendiamo con piacere, dopo assordante silenzio, del rinnovato interesse dei diversi Partiti Politici per la vertenza che riguarda l’azienda RWM Italia spa. E fa piacere sapere che da tutti quanti arriva una manifestazione a voler sostenere i lavoratori alle prese con una crisi da non sottovalutare.»

Lo si legge in una nota delle segreterie territoriali Filctem CGIL e Femca CISL.

«Alla luce di queste manifestazioni e annunci, chiediamo che tutti quanti passino dalle parole ai fatti – aggiunge la nota sindacale -. Che vuol dire atti concreti per garantire il funzionamento dell’azienda affinché possa diventare punto di riferimento nel settore in ambito nazionale ed europeo. Anche perché non possiamo dimenticare l’impegno assunto dai rappresentanti del Governo, dal ministero della Difesa a quello dello Sviluppo economico.»

«Dagli esponenti del Governo, anche alla luce delle esternazioni dei rappresentanti dei partiti che lo sostengono, attendiamo azioni e atti concreti – concludono le segreterie territoriali Filctem CGIL e Femca CISL -. Non c’è più tempo da perdere.»