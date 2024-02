Venerdì 1 marzo, presso la portineria degli appalti Portovesme srl, si terrà l’assemblea generale dei lavoratori metalmeccanici

Domani, venerdì 1 marzo 2024, dalle ore 6.00 alle ore 9.00, presso la portineria degli appalti Portovesme srl, si terrà l’assemblea generale dei lavoratori metalmeccanici: SKV-ISC-SEGESA-GSMI-CQ NOL-EF-SOCHER-AP Eco Services-Elasto MeccanicaNuova ICOM-Mi.Da. Charter-Cosatec-Sardinia Costruzioni. All’ordine del giorno, si legge in una nota delle organizzazioni sindacali FIOM, FSM e UILM territori, «le gravissime problematiche affrontate in settimana con le aziende SKV e Consorzio GSI, che hanno evidenziato, come la scarsa attenzione nelle lavorazioni degli appalti stia creando fortissime tensioni tra tutti i lavoratori».

In considerazione della discussione avviata tra le Confederazioni di CGIL, CISL e UIL e Confindustria con la Portovesme srl, l’obiettivo è condividere la linea da tenere con l’intera forza lavoro. Per questa ragione, FIOM, FSM e UILM territoriali, invitano le lavoratrici ed i lavoratori alla massima partecipazione.