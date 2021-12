Il Comitato di quartiere di Cortoghiana: «L’Ats ripristini il servizio di guardia medica nei giorni di Capodanno»

Il Comitato di quartiere di Cortoghiana questa mattina ha inviato alla Direzione Ats di Carbonia e, per conoscenza, al sindaco di Carbonia, richiesta di attivazione del servizio di guardia medica nei giorni di Capodanno.

«Già erano stati sospesi per Natale e tutto ciò non può essere la normalità, soprattutto in un momento in cui nel nostro paese attualmente è presente un solo medico di base, e non tutti si possono recare a Bacu Abis o al pronto soccorso di Carbonia, che sicuramente sarà carico di richieste in un periodo in cui i casi Covid sono in forte aumento – si legge in una nota -. Non è quindi pensabile lasciare scoperto un servizio di tale importanza per Cortoghiana in un momento di così grande emergenza, si chiede un ulteriore sforzo all’Ats per ripristinare il servizio a Cortoghiana – conclude la nota del Comitato di quartiere di Cortoghiana – e garantire i servizi essenziali ai nostri cittadini, soprattutto a quelli più anziani e fragili.»